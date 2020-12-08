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На должность главы свердловского наркоконтроля рассматривается курганский полицейский

8 декабря 2020, 15:58
Фото: 1mediainvest.ru
На должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Свердловской области рассматривается кандидатура главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Курганской области полковника Евгения Бойцова.

Это пока в порядке обсуждения. Бойцов должность занять настроен. Насколько знаю, согласование его перевода идет,рассказал изданию «Знак» инсайдер в силовой среде.

Информация о том, что главой наркоконтроля по Свердловской области станет именно Евгений Бойцов, по словам другого источника, была обнародована около двух недель назад.

Для сотрудников правоохранительных органов, как отметил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, «некорректно и непрофессионально» опираться на неподтвержденные версии.

В феврале этого года предполагаемый кандидат стал руководителем УЭБ и ПК УМВД РФ по Курганской области. После Евгений Бойцов получил новое звание — полковник полиции.

Напомним, 30 ноября стало известно, что в свердловском ГУ МВД был назначен новый врио главы управления по контролю за оборотом наркотиков. Им оказался замначальника управления полковник Александр Березин.

В ГУ МВД по Свердловской области был назначен новый глава наркоконтроля
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#Наркотики#Глава#Свердловская область#Курган#Общество
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