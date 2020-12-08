На Урале заработал сервис для контроля состояния беременных с COVID-19

Каждый случай выявления COVID-19 у беременных берется на контроль. Если же заболевание протекает бессимптомно и пациентка отказывается от госпитализации по каким-либо причинам, то беременная проходит лечение на дому,отметил заведующий приемным отделением областного перинатального центра Николай Анкудинов.