TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

СМИ: глава свердловского Министерства финансов уходит в отставку

8 декабря 2020, 11:40
Фото: 1Mediainvest.ru
Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко отправится в отставку до конца года.

Она уже обсудила вопрос с губернатором региона Евгением Куйвашевым, который одобрил решение, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственные источники.

По словам инсайдера, после принятия бюджета Кулаченко не просто поблагодарила коллег, но и дала понять, что это завершение сотрудничества. Предположительно, по словам источника, министр подаст заявление об отставке до 25 декабря.

Отмечается, что Галину Кулаченко называют представителем «тюменского клана» Куйвашева. Она является главой минфина с 2012 года.

#Минфин#Свердловская область#Министр#Отставка#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14