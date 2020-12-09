Дополнительная полоса для поворота на Тагилстрой появится на перекрестке у ЦУМа

Реконструкция будет разбита на три этапа. На первом пройдет ремонт самого моста и ул. Циолковского на участке от моста до проспекта Мира, на втором — участка улицы Октябрьской революции от улицы Серова до улицы Газетная; на третьем — от Газетной до Заводской.