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Дополнительная полоса для поворота на Тагилстрой появится на перекрестке у ЦУМа

9 декабря 2020, 16:55
Фото: Яндекс карты
улица Октябрьской Революции
В Нижнем Тагиле улица Октябрьской революции получит дополнительную полосу для поворота на улицу Циолковского. Модернизация этого дорожного участка предусмотрена в проектной документации по реконструкции объекта.

Для повышения пропускной способности перекрестка тагильские автолюбители регулярно нарушают правила дорожного движения. Водители создают поток в три ряда на двухполосной дороге для того, чтобы осуществлять левый поворот в сторону Тагилстроя из двух полос.

Фото: ОД «Тагил без ям»

Расширение до трех полос — это чудесно. Сработал социальный запрос и администрация на него ответила, рассказал TagilCity.ru глава движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Согласно проекту, будет расширен участок между улицами Серова и Циолковского. Кроме того, изменится схема движения по полосам. Поворачивать в сторону моста можно будет с двух рядов - крайнего левого и центрального.

Фото: Сметная документация из государственной закупки

Три полосы появятся и на участке после спуска с моста. Там, где ранее поворот должен был осуществляться с трамвайных путей, теперь будет отдельная полоса для манёвра налево.

Реконструкция будет разбита на три этапа. На первом пройдет ремонт самого моста и ул. Циолковского на участке от моста до проспекта Мира, на втором — участка улицы Октябрьской революции от улицы Серова до улицы Газетная; на третьем — от Газетной до Заводской.

Фото: Сметная документация из государственной закупки

Напомним, 24 декабря состоятся общественные слушания по данному вопросу. Организатор публичных слушаний — Управление архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Тагила. 11 декабря разместят экспозицию проектов и начнут принимать предложения и замечания от участников публичных обсуждений.

В Нижнем Тагиле пройдут публичные слушания по ремонту моста на улице Циолковского
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