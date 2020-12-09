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Ежемесячные выплаты из материнского капитала автоматически продлены до 1 марта 2021

9 декабря 2020, 06:10
Фото: 1mediainvest.ru
Пенсионный фонд продолжает беззаявительно продлевать назначенные ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, сообщает пресс-служба ПФР.

Право на нее имеют семьи с небольшим доходом, в которых второй ребенок рожден или усыновлен с 1 января 2018 года. В Нижнем Тагиле и пригороде за 2020 год назначено около 700 таких выплат.

В этих семьях ежемесячный доход на каждого члена семьи за год не должен превышать 23 526 рублей. Размер ежемесячной выплаты для семей составляет 11 514 рублей, выплата предоставляется до достижения ребенком трех лет.

Заявление на ежемесячную выплату из средств материнского капитала можно подать дистанционно в личном кабинете на сайте ПФР и на портале госуслуг, а также по предварительной записи в управлении ПФР или МФЦ. При первом обращении нужно предоставить данные о доходах за 12 месяцев, отсчет периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления.

Напомним, с 2021 года матери троих и четверых детей смогут досрочно выходить на пенсию.

Пенсионный фонд: матери троих детей смогут выйти на пенсию досрочно
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#Выплаты#ПФР#Материнский капитал#Общество
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