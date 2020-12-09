На Урале 12 тысяч больных COVID-19 получили бесплатные лекарства на дом

На текущий момент около 20 тысяч жителей Среднего Урала проходят лечение на дому. Лекарства нужны не всем. Переносящие инфекцию без видимой симптоматики и выписанные на долечивание с отрицательным результатам не испытывают необходимости в бесплатных препаратах.