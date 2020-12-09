На урале мигрант совершил самоубийство за сутки до открытия границы с родиной

Он попросил передать родственникам, что любит их, и что они должны его понять. А еще написал, что не видел свою девушку около года. Она живет в Кыргызстане, а погибший не мог приехать к ней из-за закрытых границ,рассказал собеседник «КП-Екатеринбург».