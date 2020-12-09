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Превышений нет: замеры загрязнений воздуха от TagilCity.ru 9 декабря

9 декабря 2020, 10:19
Фото: TagilCity.ru
9 декабря редакция Tagilcity.ru произвела замеры рядом со станцией УГМС на Вагонке, которая также проверяет уровень загрязнения. Прибор не показал превышения нормы по всем пяти веществам.

Брались пробы при температуре -8 градусов. Ветер дул западный, три метра в секунду.

Прибор показал отсутствие в атмосфере превышений по допустимым нормам диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты.

Напомним, метеорологи продлили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях для рассеивание вредных примесей в атмосфере до 11 декабря.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геопан-1П».Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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