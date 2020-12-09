Превышений нет: замеры загрязнений воздуха от TagilCity.ru 9 декабря

Брались пробы при температуре -8 градусов. Ветер дул западный, три метра в секунду.
Прибор показал отсутствие в атмосфере превышений по допустимым нормам диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты.
Напомним, метеорологи продлили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях для рассеивание вредных примесей в атмосфере до 11 декабря.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геопан-1П».Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.