В Нижнем Тагиле определили подрядчика по благоустройству дворовых территорий

Также до конца года будут определены подрядные организации, которые реконструируют четыре общественные территории в Нижнем Тагиле: сквер за ДК «Юбилейный», лесопарковую зону «Пихтовые горы» (первый этап), площадь Танкостроителей в Дзержинском районе и «Аллею рандеву» около медицинского колледжа. Контракты планируют заключить до 21 декабря 2020 года.