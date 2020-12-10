Буддисты назвали Евгению Куйвашеву условия освобождения горы Качканар

Напомним, буддистский монастырь «Шедруб Линг» занимает участок незаконно. Он расположен на территории Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых железных руд. В октябре 2019 года было заключено соглашение с ЕВРАЗом, согласно которому буддисты должны были уйти с горы до 1 ноября 2020 года. Сам монастырь планировалось перенести. Однако участок для нового строительства должен был быть предоставлен в мае 2020 года, но по факту получили его буддисты только в сентябре. На данный момент общине некуда выезжать и она отказалась покидать гору.