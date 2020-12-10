«Корона не свалится»: Коляда в костюме Деда Мороза поздравит екатеринбуржцев на дому

А кто не знает, что в новогоднюю кампанию артисты зарабатывают столько, что хватает на полгода жизни, а то и больше? Так было. Теперь — другие условия. Я сам сяду за руль машины и поеду. А мне чего? Да ну. Подумаешь. Корона с головы не свалится, сказал Коляда.