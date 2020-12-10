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Татьяна Мерзлякова заявила о приеме новых детей в монастыре отца Сергия

10 декабря 2020, 11:10
Фото: Яндекс.Карты
В Среднеуральский женский монастырь, который захватил экс-схиигумен Сергий, родители снова везут детей. В то же время часть воспитанников выбыли из обители.

Властям не нравится, что органами опеки не контролируется, какая медпомощь оказывается прибывшим, рассказала на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Дети были отданы в руки не всегда профессиональных воспитателей и не всегда мам, которые были заинтересованы в их воспитании. Они просто учились вместе молиться, больше ничего, заявила Мерзлякова.

Напомним, в октябре 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам истязания детей на территории монастыря. Как пишет Ура.ру, фигурантов у него пока нет. О том, что в обители издеваются над детьми сообщила телеведущая Ксения Собчак, которая приехала снимать документальный фильм. Во время работы на съемочную группу и саму Собчак напали сторонники отца Сергия. В результате СКР возбудил уголовное дело.

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#Схиигумен Сергий#Монастырь#Среднеуральский женский монастырь#Общество
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