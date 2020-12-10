Увольнение красавицы и «ковидная» вакцинация. Итоги дня в Свердловской области

Согласно данным портала госзакупок, в Свердловской области на конец ноября зафиксировано 847 сорванных заказов. Статистика приведена за 2020 год. Цифра составляет 6% от всех заключенных сделок и 2% от общей суммы заказов. 97% договорных отношений расторгается по соглашения сторон, 3% — в одностороннем порядке. По словам вице-губернатора региона Олега Чемезова, большая часть сделок приходится на компании, которым не интересна победа в конкурсе. Такие организации получают доход за сам факт участия в аукционах. Их называют тендерными рейдерами. С 2018 по 2020 год Федеральная антимонопольная служба зафиксировала 92 фирмы, которые не выполнили 114 госконтрактов на сумму 716 миллионов рублей.