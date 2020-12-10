TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Екатеринбурге нейрохирургия ГКБ № 40 возвращается к оказанию плановой помощи

10 декабря 2020, 13:12
Фото: 1mediainvest.ru
Нейрохирургия ГКБ № 40 в Екатеринбурге снова будет оказывать плановую помощь, сообщает оперштаб Свердловской области.

Больница возвратится к штатной работе после того, как все госпитализированные пациенты с COVID-19 и пневмониями будут выписаны. Затем пройдёт необходимая дезинфекция.

Ранее из списка временных инфекционных стационаров исключили отделения детского центра «Бонум», центра реабилитации «Озеро Чусовское», а также одного из отделений Областной наркологической больницы.

Напомним, замгубернатора Свердловской области Павел Креков сообщил о том, что в регионе стабилизировалась ситуация с COVID-19, больных меньше, чем выписанных. В связи с этим планируют вернуть к оказанию плановой медицинской помощи несколько медучреждений Среднего Урала.

Две больницы Свердловской области вернутся к оказанию плановой помощи
Узнать подробнее

Материалы по теме
Две больницы Свердловской области вернутся к оказанию плановой помощи
#Стационар#Свердловская область#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14