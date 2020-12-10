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В Нижнем Тагиле вандалы сломали арт-объекты в сквере за драмтеатром

10 декабря 2020, 07:32
Фото: скриншот видео Нижнетагильского драматического театра во "ВКонтакте"
В Нижнем Тагиле неизвестные постоянно ломают конструкции арт-объекта в сквере. который расположен за драмтеатром.

Худрук театра Драмы Игорь Булыгин призвал тагильчан не портить сквер, который актёры создали в прошлом году.

Площадка в центре города стала местом, где любят отдыхать жители Нижнего Тагила. Однако вандалы постоянно ломают арт-объекты и мастерам приходится чинить их.

По словам Булыгина, на скамейках и столе в сквере оставляют надписи «кто здесь был» и ломают доски. Воры также пытались украсть кресла, но они оказались прикрученными к асфальту. Кроме того, вандалы пытались сломать качель и почти до конца уничтожили декоративные часы.

Вот эти удивительные часы, которые всегда показывали три часа — это любимая цифра Антона Павловича Чехова, — теперь не показывают ничего, сегодня пропали стрелки,рассказывает Булыгин.

Он пояснил, что часы чинили уже пять раз. Вандалы используют их как спортивный объект: подтягиваются и висят на них. Худрук отметил, что поблизости есть две площадки для воркаута, там можно испытать силу и ловкость.

Булыгин призвал не уничтожать то хорошее, что появляется в городе. Жителей, которые заметят вандалов, он попросил обращаться в полицию.

В Нижнем Тагиле вандалы изрисовали стену цирка граффити
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Напомним, в начале ноября в Нижнем Тагиле вандалы изрисовали граффити стену цирка.

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#Драмтеатр#Вандалы#Сквер#Нижний Тагил#Общество
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