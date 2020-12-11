БСК реализует жилищную программу по обеспечению сотрудников квартирами

“В БСК в настоящее время трудится свыше девяти тысяч сотрудников, и мы заинтересованы как в том, чтобы сохранить кадры, так и в том, чтобы привлечь новые. Жилье для рабочих - важнейшая часть программы, реализация которой будет способствовать улучшению благосостояния наших работников”, - заявил Эдуард Давыдов.