На Урале прокуратура подала апелляцию на решение суда отпустить Лошагина из тюрьмы

Напомним, Дмитрий Лошигин отбывает срок за убийство своей жены-фотомодели из Нижнего Тагила. Они поссорились с ним на одном из мероприятий, где преступник нанес супруге телесные повреждения несовместимые с жизнью. Затем он вывез её тело в лес и поджог. Суд изменил наказание мужчине на домашний арест.