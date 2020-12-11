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Неправильная печь: в селе под Нижним Тагилом сгорели баня и надворные постройки

11 декабря 2020, 07:37
Фото: 1mediainvest.ru
В селе Петрокаменском произошел пожар, в результате которого сгорели баня и надворные постройки, сообщает пресс-служба ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

Сообщение о возгорании на улице Гагарина поступило 10 декабря в 20.46. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров.

Прибывшие пожарные выяснили, что владелец вечером затопил баню. Когда мужчина решил проверить, прогорели ли дрова в печи, он увидел возгорание. Вскоре пожар перекинулся на надворные постройки, они находились под одной крышей с баней.

Из-за опасности распространения пожара на жилой дом, жильцы покинули опасную зону.

Предварительно, причиной пожара стало неправильное устройство печи и дымохода в помещении бани.

Напомним, 29 ноября под Нижнем Тагилом произошло два пожара, вероятной причиной которых стала неправильная эксплуатация печей.

Под Нижним Тагилом за сутки произошло два пожара из-за неверной эксплуатации печей
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#Пожар#Печь#Нижний Тагил#Происшествия
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