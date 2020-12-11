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Сломал руку, но она простила: тагильский внук-насильник уже нападал на свою бабушку

11 декабря 2020, 09:27
Фото: 1mediainvest.ru
В 2019 году 31-летний житель Нижнего Тагила избил свою 82-летнюю бабушку и сломал ей руку.

Он был привлечен к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Но бабушка простила его, она попросила судью о прекращении дела, сообщает АН «Между строк».

Однако мужчина не прекратил свои издевательства над пенсионеркой. Стало известно, что он изнасиловал пожилую женщину в квартире дома на улице Пархоменко.

Об этом сообщила в полицию племянница пострадавшей. Воспользовавшийся беспомощностью бабушки внук был задержан.

Напомним, в середине ноября в Асбесте 40-летний мужчина изнасиловал и убил 11-летнюю девочку после того, как случайно познакомился с ней на улице.

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#Изнасилование#Нижний Тагил#Общество
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