Сломал руку, но она простила: тагильский внук-насильник уже нападал на свою бабушку

Он был привлечен к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Но бабушка простила его, она попросила судью о прекращении дела, сообщает АН «Между строк».
Однако мужчина не прекратил свои издевательства над пенсионеркой. Стало известно, что он изнасиловал пожилую женщину в квартире дома на улице Пархоменко.
Об этом сообщила в полицию племянница пострадавшей. Воспользовавшийся беспомощностью бабушки внук был задержан.
Напомним, в середине ноября в Асбесте 40-летний мужчина изнасиловал и убил 11-летнюю девочку после того, как случайно познакомился с ней на улице.