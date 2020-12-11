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Свердловский Минздрав закупит ингаляторы для астматиков на 125 миллионов рублей

11 декабря 2020, 11:32
Фото: pixabay.com
Министерство здравоохранения Свердловской области разместило два тендера на закупку средств и ингаляторов для пациентов с бронхиальной астмой.

Средство будет покупать в двух дозировках. Из-за этого закупка разбита на две части.

В общей сложности будет приобретено более 6,4 миллиона доз средства Будесонид+Формотерол. Сумма тендера составит более 125,5 миллиона рублей.

Прием заявок на выполнение завершится 22 декабря.

Напомним, в начале ноября ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле закупила 100 упаковок средства от COVID-19 «Коронавир». Сумма приобретения составила 550 тысяч рублей. Каждая пачка по 50 таблеток обошлась медицинскому учреждению в 5,5 тысячи рублей. Препарат закуплен у производителя «Р-Фарм».

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