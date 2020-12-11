Свердловский Минздрав закупит ингаляторы для астматиков на 125 миллионов рублей

Напомним, в начале ноября ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле закупила 100 упаковок средства от COVID-19 «Коронавир». Сумма приобретения составила 550 тысяч рублей. Каждая пачка по 50 таблеток обошлась медицинскому учреждению в 5,5 тысячи рублей. Препарат закуплен у производителя «Р-Фарм».