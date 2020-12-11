В Нижнем Тагиле горожане массово поверили в фейковый ролик о налоговом вычете

Видеозапись, в которой представлена инструкция, как любой работающий гражданин может получить налоговый вычет на обязательное пенсионное страхование, продолжает набирать популярность в интернете и вводить в недоумение зрителей.
ФНС обратилось с просьбой к налогоплательщикам, сдавшим неправильные декларации, экстренно предоставить верные сведения, сообщает ИА «Все новости».
Напомним, в ноябре в Нижнем Тагиле в соцсетях распространилась фотография с обращениями, вывешенными на дверях ЦГБ № 1, что тестирование на коронавирус в здании больницы не проводится. Фотография оказалась фейком.