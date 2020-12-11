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В Нижнем Тагиле горожане массово поверили в фейковый ролик о налоговом вычете

11 декабря 2020, 14:42
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле несколько сотен местных жителей поверили в правдивость ролика о «положенном» налоговом вычете. Теперь они рискуют стать должниками.

Видеозапись, в которой представлена инструкция, как любой работающий гражданин может получить налоговый вычет на обязательное пенсионное страхование, продолжает набирать популярность в интернете и вводить в недоумение зрителей.

ФНС обратилось с просьбой к налогоплательщикам, сдавшим неправильные декларации, экстренно предоставить верные сведения, сообщает ИА «Все новости».

Напомним, в ноябре в Нижнем Тагиле в соцсетях распространилась фотография с обращениями, вывешенными на дверях ЦГБ № 1, что тестирование на коронавирус в здании больницы не проводится. Фотография оказалась фейком.

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