В Нижнем Тагиле начали работу ледовые катки

Тагильчане могут покататься на площадках в ФОК «Президентский», дворце ледового спорта УВЗ, на стадионе «Юность» и на кортах «Юпитер», «Кристалл», «Фотеевский», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
12 декабря будет открыт каток в парке «Бондина».
К концу декабря в городе заработают более 35 площадок для катания. На всех открывшихся объектах введены меры безопасности. Соблюдается масочный режим и социальная дистанция.
Завершается заливка кортов во дворах. В Ленинском районе начнут работу девять катков во дворах, а в Тагилстроевском и Дзержинском по восемь.
Напомним, в парке «Народный» в Нижнем Тагиле появился каток с музыкой и прокатом. Кроме того, организована светодиодная подсветка.