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Боец ММА из Нижнего Тагила сразится с «Уральским Халком»

12 декабря 2020, 12:26
Фото: «Тагильский рабочий»
В Москве, 13 декабря, 34-летний Магомед Исмаилов, родившийся в Нижнем Тагиле, проведет очередное сражение в рамках главного боя турнира ММА.

Его соперником станет 32-летний Иван Штырков из Екатеринбурга, известный по прозвищу «Уральский Халк».

Для обоих спортсменов это станет 20-м профессиональным боем в ММА, сообщает «Тагильский рабочий».

На данный момент у тагильского бойца 16 побед, 2 поражения и 1 ничья, а у Ивана Штыркова из Екатеринбурга 17 побед, 1 поражение и также 1 ничья.

По мнению букмекеров, у Магомеда Исмаилова шанс на победу выше, чем у его соперника.

Напомним, ранее Исмаилов выступал в среднем весе, а Штырков — в полутяжелом, но в декабре 2019 года екатеринбуржец впервые предпринял попытку похудеть до 84 килограммов, что привело к первому поражению в спортивной карьере. Магомед же стартовал в категории тяжелого веса в июле и сумел победить Александра Емельяненко.

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#Екатеринбург#ММА#Спорт#Нижний Тагил#Новости УрФО
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