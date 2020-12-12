Боец ММА из Нижнего Тагила сразится с «Уральским Халком»

Напомним, ранее Исмаилов выступал в среднем весе, а Штырков — в полутяжелом, но в декабре 2019 года екатеринбуржец впервые предпринял попытку похудеть до 84 килограммов, что привело к первому поражению в спортивной карьере. Магомед же стартовал в категории тяжелого веса в июле и сумел победить Александра Емельяненко.