НТЭСК возобновит отключение электроэнергии должникам и начисление пеней

АО «НТЭСК» благодарит абонентов за своевременную оплату услуг. А должников призывает погасить имеющуюся задолженность. Встречать Новый год без долгов – добрая примета.
Дистанционно передать показания и оплатить услуги можно на сайте, воспользовавшись онлайн-формой (по номеру лицевого счета, без регистрации) или через личный кабинет. Кроме того, произвести оплату возможно через приложение «Коммуналка онлайн» (доступно в Play Маркет и App Store), приложение «Сбербанк онлайн».
Очно оплатить квитанции можно в офисах АО «НТЭСК», АО «РИЦ», почтовых отделениях, офисах и терминалах «Сбербанка», кассах АО «Расчетный центр Урала».
Для консультаций в Нижнем Тагиле, Висиме, Черноисточинске работает многоканальный колл-центр по номеру 8 (3435) 230-255. Для жителей Невьянска 8 (34356) 44340.