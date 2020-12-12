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В Екатеринбурге епископ планирует решить конфликт с экс-схиигуменом Сергием

12 декабря 2020, 13:29
Фото: 1mediainvest.ru
Новый глава Екатеринбургской епархии епископ Евгений высказал желание разрешить конфликт с отлученным от церкви экс-схимонахом Сергием, образовавшийся в Среднеуральском женском монастыре.

Ранее, по словам епископа Евгения, он наблюдал за конфликтом со стороны и размышлял о происходящем, сообщают РИА Новости.

Нужно будет познакомиться, пообщаться со всеми сторонами конфликта, помолиться Богу. Бывает, что совершенно удивительным образом какие-то нерешаемые проблемы Господь способен разрешить,рассказал епископ.

Напомним, схимонах Сергий стал известен после проповедей на YouTube-канале. Он отрицал существование коронавируса и призывал граждан не соблюдать самоизоляцию. Позже Сергий был лишен сана, а в сентябре отлучен от церкви после суда РПЦ.

В октябре СКР возбудил дело по факту истязаний детей в Среднеуральском женском монастыре. По данным следствия, за 15 лет, вплоть до 2019 года, детям-воспитанникам обители причиняли моральные и физические страдания. Отец Сергий ответил на обвинения и назвал бывших воспитанников наркоманами.

2 ноября бывший схиигумен Сергий вооружился перстнем императора и заявил, что «переходит в наступление», а 6 ноября его сторонники предприняли попытку захватить храм святой Блаженной Ксении в Екатеринбурге.

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#Екатеринбург#Монастырь#Епископ#Среднеуральск#Конфликт#Среднеуральский женский монастырь#Общество
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