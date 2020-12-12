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В Нижнетагильском драмтеатре режиссер из Санкт-Петербурга поставил спектакль 18+

12 декабря 2020, 05:14
Фото: группа «Нижнетагильский драматический театр» во «Вконтакте»
В Нижнем Тагиле на лестницах дамтеатра режиссер-петербуржец поставил спектакль 18+, сообщается в группе заведения во «Вконтакте».

На текущий момент Пётр Шерешевский занимает должность главного режиссера Камерного театра Малыщицкого в Северной столице. Третий год он является номинантом «Золотой маски», побеждает в различных региональных конкурсах.

Фото: группа «Нижнетагильский драматический театр» во «Вконтакте»

Спектакль «Молоко» поставлен по одноименной пьесе Екатерины Мавроматис. На протяжении нескольких лет он участвует в различных конкурсах. По мотивам планируется снять кино.

Напомним, о визите трех иногородних режиссеров для постановки сцен в Нижнетагильском драматическом театре стало известно в августе. Отмечается, что постановки будут интересны, прежде всего, мужской аудитории.

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#Эксперимент#Театр драмы#Взрослый спектакль#Спектакль#Нижний Тагил#Свободное время
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