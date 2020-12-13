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Хлебокомбинату Первоуральска грозит продажа имущества из-за невыпалаты зарплат

13 декабря 2020, 05:31
Фото: 1Mediainvest.ru
В Первоуральске хлебокомбинату грозит потеря имущества, которое могут продать чтобы погасить долги по зарплате перед работниками.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении местного производителя хлебобулочных изделий, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

По предварительной информации следствия, действую в корыстных или иных побуждениях, перестали выплачивать заработную плату 160 труженикам предприятия. С конца лета 2020 года образовался долг перед работниками в размере 2,4 миллиона рублей.

Производство ведется в рамках части 2 статьи 145.1 УК РФ (Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

На текущий момент устанавливается имущество организации. В дальнейшем его могут реализовать для закрытия долга перед сотрудниками.

Напомним, свердловскому застройщику грозит потеря имущества из-за долгов перед своей фирмой. Экс-владельца компании «Лоджик-Девелопмент» обвинили в долгах обанкротившейся компании «Фэмили Эстейт».

Свердловскому застройщику грозит потеря имущества из-за долгов перед своей фирмой
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#Долги#Первоуральск#Зарплата#Хлебокомбинат#Общество
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