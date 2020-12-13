Стоит обратить внимание: в ПФР разъяснили важные нюансы при получении пенсии

Для этого жителям страны стоит проверить сведения о страховом стаже, заработке и взносах, сообщают РИА Новости.
В случае, если человек обнаружит ошибки в индивидуальном лицевом счете, он должен внести изменения и прикрепить подтверждающие документы через портал госуслуг. Специалисты изучат правки и, в случае необходимости, проведут дополнительную проверку.
Дополнительно в Пенсионном фонде подчеркнули, что с 2021 года начнется информирование граждан, старше 45 лет, о состоянии пенсионного счета, накопленного стажа, предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Получать вышеперечисленные сведения россияне смогут один раз в три года.
Напомним, 9 декабря стало известно, что Пенсионный фонд продолжает беззаявительно продлевать назначенные ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Право на выплаты имеют семьи с небольшим доходом, в которых второй ребенок рожден или усыновлен с 1 января 2018 года. В Нижнем Тагиле и пригороде за 2020 год было назначено около 700 таких выплат.