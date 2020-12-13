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Владимир Путин поручил решить вопрос о росте цен на продукты

13 декабря 2020, 15:45
Фото: 1mediainvest.ru
В начале следующей неделе правительство России планирует огласить управленческие решения, связанное с вопросом роста цен на социально значимые продукты.

Данное поручение огласил Владимир Путин во время совещания с российскими министрами, запись которого показали на ТК «Россия 1» в рамках передачи «Москва. Кремль. Путин».

Президент подчеркнул, что ему не нравятся «надежды» российского правительства на то, что ситуация должна стабилизироваться на следующей неделе.

Не «я надеюсь», а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано,отметил Владимир Путин.

Власти, по его словам, не должны забывать, чем питаются граждане страны.

Напомним, 11 декабря Свердловскстат опубликовал результаты очередного мониторинга цен. По данным ведомства, скачков цен не отмечено. Ранее президент РФ на совещании по вопросам экономики обратил внимание на рост цен на подсолнечное масло, сахар, муку и мучные изделия.

Свердловскстат: в регионе не выросли цены на муку и сахар
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