На Урале молдованин получил два года тюрьмы за неудачный взрыв банкомата

1 ноября 2019 года ночью соучастники, используя средства маскировки, приехали в поселок Кедровка. Они проникли в помещение магазина, где получили доступ к находившемуся там банкомату с 900 тысячами рублей. После этого они подорвали банкомат, используя взятые с собой газ и средства его подачи.