Сельские криминальные разборки и безумные очереди. Итоги дня в Свердловской области

Редакция TagilCity.ru разбиралась, что происходит с очередями в учреждениях Нижнего Тагила. Больше всего тагильчане жалуются на очереди в поликлиниках города. Проблема с многочасовым ожиданием приема у врача наиболее остро проявилась во вторую волну коронавируса, так как к пандемии присоединились другие сезонные инфекции. В одних и тех же очередях смешиваются больные и здоровые пациенты. Тагильчане жалуются на отсутствие социальной дистанции из-за большого количества народа и отсутствия талонов. В очередях приходится стоять и ранее госпитализированным с COVID-19 для продления больничного листа. Еще одним местом потенциальной опасности заражения коронавирусом становятся очереди в госучреждениях, так как они были закрыты на время самоизоляции. Сейчас люди стоят в огромных очередях для решения вопросов в очной форме. В некоторых учреждениях прием ведут только по определенным дням пару раз в неделю. Так, в Федеральной службе судебных приставов скапливается очередь до 50 человек. Еще одним местом, где чаще всего скапливаются пенсионеры, которые входят в группу риска заражения COVID-19, стали отделения «Почты России». Они жалуются, что им надо оплачивать коммунальные услуги, при этом работает только одно окно. Кроме того, иногда причиной огромных очередей становятся сами люди. Например, в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге выстроилась толпа людей из желающих попасть в «Икею» перед новым годом.