TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тагильчанам выдадут «больничные» выплаты в почтовых отделениях

14 декабря 2020, 07:05
Фото: 1mediainvest.ru
С 1 января 2021 года больничные листы работающим гражданам в Нижнем Тагиле будут оплачивать через отделения «Почты России».

На данный момент пособия по временной нетрудоспособности уже выдаются в отделениях, но только гражданам старше 65 лет, сообщает пресс-служба «Почты России».

С 1 января средства будут выплачиваться по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, а также при рождении ребенка, по уходу за ним до 1,5 лет и дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

Выплаты будут поступать посредством почтовых переводов. При этом никаких комиссий взиматься не будет.

Для оформления выплаты необходимо при подаче заявления на получение пособий и других выплат указать соответствующий способ.

При поступлении средств адресат получит извещение в почтовый ящик. Средства выдаются при предъявлении паспорта или доверенности для представителя.

#Почта#Выплаты#Нижний Тагил#Пособия#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14