Тагильчанам выдадут «больничные» выплаты в почтовых отделениях

С 1 января средства будут выплачиваться по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, а также при рождении ребенка, по уходу за ним до 1,5 лет и дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.