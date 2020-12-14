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Тагильских школьников приглашают для участия во Всероссийском конкурсе о здоровье

14 декабря 2020, 09:22
Фото: сайт общественной организации "Общее дело"
Общероссийская общественная организация «Общее дело» проводит конкурс для школьников и студентов Свердловской области «Здоровая Россия — общее дело», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Мероприятие проводят для профилактики употребления психоактивных веществ, а также формирования здорового образа жизни для молодых людей с активной жизненной позицией.

В конкурсе могут принять участвовать люди от 14 до 25 лет, команды учащихся от школ и ВУЗов от пяти до семи человек, а также преподаватели.

Конкурс проходит в два этапа: с 1 октября по 25 декабря 2020 года и с 26 декабря по 25 апреля 2021 года. По итогам организаторы выберут шесть команд победителей.

В рамках конкурса участники проходят обучающие вебинары и общаются между собой.

Ознакомиться с полными правилами конкурса можно здесь: https://общее-дело.рф/56800/

Общественная организация «Общее дело» основана в 2012 году. Она активно занимается профилактикой алкоголизма, табакокурения и наркомании в молодежной среде.

#Школьники#Студенты#Конкурс#Нижний Тагил#Общество
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