Тагильских школьников приглашают для участия во Всероссийском конкурсе о здоровье

Мероприятие проводят для профилактики употребления психоактивных веществ, а также формирования здорового образа жизни для молодых людей с активной жизненной позицией.
В конкурсе могут принять участвовать люди от 14 до 25 лет, команды учащихся от школ и ВУЗов от пяти до семи человек, а также преподаватели.
Конкурс проходит в два этапа: с 1 октября по 25 декабря 2020 года и с 26 декабря по 25 апреля 2021 года. По итогам организаторы выберут шесть команд победителей.
В рамках конкурса участники проходят обучающие вебинары и общаются между собой.
Общественная организация «Общее дело» основана в 2012 году. Она активно занимается профилактикой алкоголизма, табакокурения и наркомании в молодежной среде.