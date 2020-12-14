В Нижнем Тагиле полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на Фестивальной

Напомним, ранее Отдел пропаганды ГИБДД сообщал о четырех пострадавших в результате аварии. По предварительным данным, водитель Kia Rio, мужчина 1985 года рождения, не убедился в безопасности совершаемого маневра, в результате чего допустил занос с последующим столкновением с автомобилем Toyota Caldina, за рулем которого находился мужчина 1977 года рождения. В результате водитель Kia скончался на месте. Травмы получили двое детей пяти и 11 лет, а также 41-летняя женщина. Всех пострадавших госпитализировали.