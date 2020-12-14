Владислав Пинаев рассказал о ходе строительства моста через Тагильский пруд

Завершается бурение и бетонирование свай всех опор основного моста, идёт сборка пролётных строений, завезено 20 тысяч тонн (почти половина) металлоконструкций, вырисовывается контур клеверной развязки на Южном подъезде, строится путепровод через Свердловское шоссе, написал мэр на своей странице в Instagram.