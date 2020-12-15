Что такое финансовые портфельные инвестиции?

Финансовые портфельные инвестиции включают в себя ряд активов, принадлежащих инвестору, которые приобретаются с целью получения прибыли. В то же время цель состоит в том, чтобы обеспечить сохранение стоимости капитала или активов.
В зависимости от их целей и уровней риска портфели могут быть описаны в соответствии с их стратегиями инвестирования:
Существуют и другие типы портфелей, такие как так называемые сбалансированные портфели или портфели глобального роста, но они обычно содержат элементы трех типов, упомянутых выше.
Иностранные портфельные инвестиции- это портфель, состоящий из акций, паев и других финансовых активов, принадлежащих инвесторам в другой стране. Инвестор не может иметь прямого права собственности на активы компании, владея ими через банк или взаимный фонд.
Такой вид портфельных инвестиций является одним из распространенных способов инвестирования в зарубежную экономику. Удерживаемые ценные бумаги могут включать акции, облигации или другие долговые инструменты, выпущенные зарубежными компаниями или иностранными правительствами. Это могут быть взаимные или биржевые фонды, которые инвестируют в активы за рубежом.
Индивидуальный инвестор, заинтересованный в возможностях за пределами своей страны, скорее всего, будет инвестировать через финансовые иностранные инвестиционные портфели.
Некоторые из ключевых различий включают в себя тот факт, что прямые инвестиции:
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Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.