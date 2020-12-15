Что такое финансовые портфельные инвестиции?

Такой вид портфельных инвестиций является одним из распространенных способов инвестирования в зарубежную экономику. Удерживаемые ценные бумаги могут включать акции, облигации или другие долговые инструменты, выпущенные зарубежными компаниями или иностранными правительствами. Это могут быть взаимные или биржевые фонды, которые инвестируют в активы за рубежом.