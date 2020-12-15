На Урале больница два года не обеспечивала паллиативного ребенка нужным лечением

В регистр детей с паллиативными состояниями ребенка включили только в марте 2020 года. Его признали нуждающимся в хирургическом аспираторе для лечения на дому, а также дорогостоящими расходными материалами. Оказалось, что родители оплачивали лечение ребенка на собственные средства.