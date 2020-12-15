В Нижнем Тагиле в 2020 году снизился индекс «Оливье»

Для этого мы выбрали один из рецептов популярного угощения на праздник. Итак, для приготовления «Оливье» нам понадобятся:
По данным Росстата, стоимость продуктов для приготовления «Оливье» на такое количество человек в 2019 году составила 340 рублей, в 2018 — 325 рублей.
TagilCity.ru изучили цены на необходимые продукты в магазинах «Магнит», «Пятерочка» и «Лента».
Самый дешевый картофель продается в магазине «Пятерочка», там он стоит 20 рублей за килограмм. Для салата будет достаточно купить полкило этого продукта. Пара огурцов в «Ленте» обойдется в 40 рублей. Самый недорогой зеленый горошек можно найти в «Магните», там он стоит 45 рублей за 400 грамм. Четыре яйца обойдутся в среднем в 24 рубля, 400 грамм колбасы выйдет в 110 рублей. Морковь и майонез добавят к стоимости еще 52 рубля.
В среднем стоимость продуктов для «Оливье» в Нижнем Тагиле составила 281 рубль. Стоит отметить, что несколько лет подряд, любимый салат обходится тагильчанам дешевле, чем в других регионах России.
Кроме того, многие товары перед новым годом продаются со скидками, а некоторые тагильчане выращивают овощи на приусадебных участках и не покупают их в магазине.
Готовый салат в магазинах Нижнего Тагила стоит чуть дороже, чем набор продуктов для приготовления — 290 рублей за килограмм. Занятым людям может быть выгоднее купить «Оливье», чем самим варить, чистить и нарезать продукты. Однако, приобретая продукты для салата лично, мы выбираем нужное качество и производителей.
Напомним, 52 процента жителей России ожидают роста цен на продукты к новому году.