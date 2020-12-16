Анатолий Палий советует вкладывать деньги в игровую индустрию

Палий перечислил целый ряд серьезных причин, почему стоит инвестировать в гейминг. Это быстрорастущий рынок. Но, в отличие от многих других венчурных проектов, для вывода своего продукта на мировой рынок игровым студиям достаточно лишь произвести загрузку игр в цифровые магазины. Там их смогут приобрести жители любых стран, а большая часть выручки будет в иностранной валюте. Разработка игр именно в РФ и странах СНГ крайне интересна для инвесторов, поскольку при высоком уровне профессионализма разработчиков их зарплаты находятся на конкурентном уровне.