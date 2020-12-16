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Экс-глава Свердловской области попросил снизить кредитные ставки для промпредприятий

16 декабря 2020, 03:40
Фото: Википедия
Бывший губернатор Свердловской области Александр Мишарин предложил пересмотреть параметры льготных кредитов для промышленных предприятий.

Сейчас Мишарин является председателем совета директоров холдинга «Синара-Транспортные машины», пишет РБК.

По его мнению, нужно перейти на новый уровень оказания транспортных услуг. Ему должна способствовать реализация транспортных проектов в формате государственно-частного партнерства и компания всецело готова к сотрудничеству по этому вопросу.

Кроме того он считает, что компании-производители нуждаются в поддержке государства при выводе новых продуктов на иностранные рынки.

Мишарин также предложил пересмотреть параметры льготных кредитов для промышленных предприятий: снизить ставки и упростить процедуру оформления.

Условия под 5% годовых были высоко востребованы несколько лет назад, но с тех пор ключевая ставка Центробанка неуклонно шла вниз, и для эффективной работы важно учитывать эти изменения,сказал бывший губернатор.

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#Промпроизводство#Александр Мишарин#Свердловская область#Экономика
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