Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность свердловчан в новогодние праздники

Во время новогодних праздников, рассказал врио ГУ МВД России по Свердловской области Александр Постовалов, на дорогах региона возрастет количество сотрудников ГИБДД. С особым вниманием они будут следить за тем, чтобы на проезжей части не было водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.