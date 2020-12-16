Татьяна Мерзлякова вместе со своими помощниками посетила ИК-13 в Нижнем Тагиле

Вместе с ней в колонию общего режима пришли консультанты аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Сергей Санников и Михаил Жернаков, а также Нижнетагильский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях старший советник юстиции Игорь Гусаков.