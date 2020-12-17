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Глава свердловского минздрава отреагировал на обращение медиков к Владимиру Путину

17 декабря 2020, 11:36
Фото: pixabay.com
Глава Минздрава Свердловской области Андрей Карлов отреагировал на обращение медиков качканарской больницы к президенту РФ Владимиру Путину.

По его словам, ранее региональному минздраву уже поступали жалобы о невыплатах, сообщает «КП-Екатеринбург».

Андрей Карлов рассказал, что медицинское учреждение не является «ковидным» госпиталем. Однако оно оказывает помощь больным коронавирусом амбулаторно. Данную информацию проверял Фонд социального страхования. Проверка показала, что выплаты осуществляются в соответствии с законодательством. Однако министр пообещал перепроверить данные.

Напомним, медики из Качканара пожаловались Путину, что не получают доплаты за работу в «красной зоне». Проверку данной информации уже инициировал следственный комитет Свердловской области.

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#Жалоба#Андрей Карлов#Коронавирус#Медики#Минздрав#Общество
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