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Синоптики рассказали о надвигающихся на Урал аномальных морозах

17 декабря 2020, 04:07
Фото: pixabay.com
На этой неделе в нескольких российских регионах ожидается падение температуры с аномально высокой до аномально низкой.

На юге европейской части России снова формируется антициклон, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, если в четверг в Приволжском федеральном округе и Урале температура превышает норму на три-пять градусов, то к субботе ожидается падение ниже нормы на шесть-восемь градусов.

В Свердловской области и Татарстане температура снизится до 16-20 градусов.

Вильфанд отметил, что в большинстве регионов зима ожидается теплая. Однако в некоторых районах будет морозно.

#Морозы#Свердловская область#Погода#Экология#Здоровье
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