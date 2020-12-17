TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители уральского села добились приезда ФАП вместо УАЗа

17 декабря 2020, 04:01
Фото: 1mediainvest.ru
Жители уральского села Липино и деревни Луговая, которые жаловались на то, что единственная медицинская помощь оказывается им в УАЗе, снова смогут получить ее в ФАПе.

На данный момент ремонт передвижного ФАПа уже закончен, он приедет к жителям уже сегодня 17 декабря, сообщает Znak со ссылкой на министерство здравоохранения Свердловской области.

В дальнейшем фельдшерско-акушерский пункт будет приезжать по понедельникам и четвергам.

Кроме того, первичную медико-санитарную помощь жителям сел продолжают оказывать в селе Мироново. Оно располагается в пяти километрах от Липино и Луговой.

Напомним, ранее жители сел записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказали о местной медицине. По их словам, в мае 2020 года в селе был закрыт ФАП, после чего дважды в неделю к ним приезжал передвижной. Однако в начале декабря врач стал приезжать раз в неделю на обычном УАЗе.

На Урале жители села обратились к Путину из-за холодного УАЗа вместо медпункта
Узнать подробнее

Материалы по теме
На Урале фирма оштрафована на 30 тысяч рублей за несвоевременную установку ФАПаНовый ФАП в Висимо-Уткинске начнёт свою работу в ноябреВ Свердловской области в рамках нацпроекта открыли еще один ФАП
#Село#Урал#УАЗ#Врачи#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14