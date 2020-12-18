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На Урале укравшие 15 миллионов из годового бюджета чиновницы добились условного срока

18 декабря 2020, 14:38
Фото: 1mediainvest.ru
Областной суд рассмотрел апелляцию чиновниц из администрации Тугулыма и принял решение заменить реальные сроки на условный и отсрочку.

В октябре женщины были приговорены к трем годам и к двум годам и десяти месяцам колонии, но суд пересмотрел приговор. Заседание состоялось закрытом режиме, сообщает Е1.

В результате одна из участниц дуэта получила условный срок с испытательным периодом в три года, а второй женщине суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, но решил отсрочить его до достижения младшей дочерью чиновницы 14-летнего возраста.

Осужденные освобождены из-под стражи. В остальной части приговор оставлен без изменения,подчеркнули в пресс-службе Областного суда.

Сумма взыскания, составляющая 15 миллионов рублей, которые женщины должны будут вернуть, осталась прежней.

Напомним, в октябре стало известно, что в Тугулыме две чиновницы из администрации городского округа обвиняются в краже 1,5% годового бюджета. Они предстали перед судом по обвинению в растрате в особо крупном размере (ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).

На Урале две чиновницы обвиняются в краже более 15 миллионов рублей из бюджета округа
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#Тугулым#Свердловская область#Приговор#Свердловский областной суд#Общество
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