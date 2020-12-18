Почему нет квитанций и кто погасит долг предыдущих жильцов: важные вопросы капремонта

Четкие разъяснения по этому поводу можно найти в ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ. Там говориться, что обязанность по оплате расходов на капремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения у них права собственности. То есть при смене владельца квартиры вместе с правом собственности к нему переходят и обязательства по оплате взносов на капитальный ремонт, в том числе и не исполненные (долги). Однако если же жилье находилось в муниципальном, областном или государственном владении, обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт сохраняется за прежним собственником квартиры.