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В Екатеринбурге сбившему байкера водителю Mercedes вынесен приговор

18 декабря 2020, 09:26
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге суд вынес приговор водителю белого Mercedes, который проехал на «красный» и влетел в колонну байкеров.

Мужчина получил семь лет и одиннадцать месяцев колонии.

В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что водитель должен был видеть, что на светофоре длительное время горит красный свет, а потому должен был затормозить. Однако он продолжил движение.

По версии следствия, подсудимый на момент происшествия был пьян. Но сам он этого не признает. На допросах он говорил, что отдыхал с друзьями на природе, где присутствовали спиртные напитки. По данным прокуратуры, мужчина отказался проходить медосвидетельствование.

Напомним, что после смертельной аварии подсудимый и его знакомые хотели покинуть место происшествия, но случайные свидетели не позволили этого сделать. Погибший байкер 15 лет состоял в мотоклубе.

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#Екатеринбург#ДТП#Байкер#Приговор#Новости УрФО#Общество
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