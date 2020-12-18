В Екатеринбурге сбившему байкера водителю Mercedes вынесен приговор

По версии следствия, подсудимый на момент происшествия был пьян. Но сам он этого не признает. На допросах он говорил, что отдыхал с друзьями на природе, где присутствовали спиртные напитки. По данным прокуратуры, мужчина отказался проходить медосвидетельствование.