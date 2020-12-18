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В столице Урала введен особый противопожарный режим до конца новогодних праздников

18 декабря 2020, 12:37
Фото: pixabay.com
В Екатеринбурге введен особый противопожарный режим. Он будет действовать до 10 января.

Такие меры позволят властям города и надзорным органам установить дополнительный контроль за местами, где массово собираются люди. Также полномочия инспекторов расширили, чтобы они могли пресекать деятельность незаконных пунктов продажи и хранения пиротехники.

Специалисты надзорных органов смогут в более короткие сроки привлекать к административной ответственности нарушителей правил реализации пиротехнических изделий и наказывать их серьёзными штрафами,сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

В ведомстве уточнили, что принимаются экстренные меры для защиты жителей от пожаров и травм в праздничные дни.

В этот период с горожанами будут проводить информационно-разъяснительную работа по вопросам обеспечения мер пожарной безопасности в зимний период.

Напомним, ранее стало известно, что пожарные и Роспотребнадзор проверяют места продажи пиротехники перед новым годом. В регионе работает 169 таких точек.

В Свердловской области перед новым годом проверяют места продажи пиротехники
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#Пожарные#Екатеринбург#Режим#Новости УрФО#Общество
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