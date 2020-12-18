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Виноваты печи: в Нижнем Тагиле сгорели частный дом и баня

18 декабря 2020, 07:46
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
В Нижнем Тагиле из-за неправильного обустройства печей сгорели баня и частный дом, сообщает ОНД и ПР города и ГГО.

Вечером 16 декабря, около 21.30, поступило сообщение о пожаре на улице Софьи Перовской, там горела баня. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Незадолго до пожара владелец затопил баню. Позже его сын увидел, что горит крыша помещения.

Предварительно, причиной возгорания стало неправильное устройство печи и дымохода.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

17 декабря в 23.02 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в поселке Висимо-Уткинск. На улице Розы Люксембург горел частный жилой дом на 88 квадратных метрах.

Вечером хозяин затопил печь, возгорание на крыше дома заметила дочь, вышедшая из дома ночью. Семья вызвала пожарных и покинула помещение.

По предварительным данным, причиной этого пожара также стало неправильное устройство печи и дымохода.

Напомним, по этой же причине 10 декабря в селе Петрокаменском произошел пожар, в результате которого сгорели баня и надворные постройки.

Неправильная печь: в селе под Нижним Тагилом сгорели баня и надворные постройки
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#Баня#Пожар#Дом#Нижний Тагил#Происшествия
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